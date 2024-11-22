Попробуйте приготовить новое блюдо, которое ваши близкие оценят по достоинству.
Попробуйте приготовить новое блюдо, которое ваши близкие оценят по достоинству.
Ингредиенты
Куриное филе – 400 г
Лимон – 1 шт.
Помидоры черри – 150 г
Морковь – 1 средняя
Перец чили – 1 маленький (по вкусу)
Оливковое масло – 2 ст.л.
Соль – по вкусу
Черный молотый перец – по вкусу
Приготовление
Подготовка ингредиентов:
Куриное филе промойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте филе на порционные куски толщиной около 1 см.
Лимон разрежьте пополам. Одну половину нарежьте тонкими ломтиками для украшения, а вторую выжмите сок.
Помидорчики черри помойте и разрежьте на половинки.
Морковку очистите и натрите на крупной терке.
Чилийский перчик мелко нарежьте, удалив семена при желании, чтобы уменьшить остроту.
Маринование курицы:
В миске смешайте куриное филе с лимонным соком, солью и черным молотым перцем. Оставьте мариноваться на 15 минут.
Приготовление овощей:
На сковороде разогрейте оливковое масло. Добавьте морковь и обжаривайте до мягкости, примерно 3 минуты. Затем добавьте нарезанный чили, перемешайте и готовьте еще минуту.
Обжарка курицы:
Уберите овощи со сковороды и отложите их в сторону. В той же сковороде обжарьте куриное мясо с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.
Сборка блюда:
Когда курица будет готова, верните овощи обратно в сковороду к мясу. Добавьте помидоры черри и аккуратно перемешайте все ингредиенты вместе. Готовьте еще пару минут, пока помидоры слегка не станут мягкими.
Подача:
Разложите куриный стейк с овощами на тарелки, украсьте ломтиками лимона и подавайте горячим.
Приятного аппетита!