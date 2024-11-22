Попробуйте приготовить новое блюдо, которое ваши близкие оценят по достоинству.

Попробуйте приготовить новое блюдо, которое ваши близкие оценят по достоинству.ИнгредиентыКуриное филе – 400 гЛимон – 1 шт.Помидоры черри – 150 гМорковь – 1 средняяПерец чили – 1 маленький (по вкусу)Оливковое масло – 2 ст.л.Соль – по вкусуЧерный молотый перец – по вкусуПриготовлениеПодготовка ингредиентов:Куриное филе промойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте филе на порционные куски толщиной около 1 см.Лимон разрежьте пополам. Одну половину нарежьте тонкими ломтиками для украшения, а вторую выжмите сок.Помидорчики черри помойте и разрежьте на половинки.Морковку очистите и натрите на крупной терке.Чилийский перчик мелко нарежьте, удалив семена при желании, чтобы уменьшить остроту.Маринование курицы:В миске смешайте куриное филе с лимонным соком, солью и черным молотым перцем. Оставьте мариноваться на 15 минут.Приготовление овощей:На сковороде разогрейте оливковое масло. Добавьте морковь и обжаривайте до мягкости, примерно 3 минуты. Затем добавьте нарезанный чили, перемешайте и готовьте еще минуту.Обжарка курицы:Уберите овощи со сковороды и отложите их в сторону. В той же сковороде обжарьте куриное мясо с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.Сборка блюда:Когда курица будет готова, верните овощи обратно в сковороду к мясу. Добавьте помидоры черри и аккуратно перемешайте все ингредиенты вместе. Готовьте еще пару минут, пока помидоры слегка не станут мягкими.Подача:Разложите куриный стейк с овощами на тарелки, украсьте ломтиками лимона и подавайте горячим.Приятного аппетита!