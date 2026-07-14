В Гороховце заработала новая площадка для поддержки нуждающихся.

В Гороховце открылась новая площадка проекта «Министерство добрых дел». Она объединит усилия Гороховецкой центральной районной больницы и местной социальной службы — это позволит оперативнее и эффективнее помогать нуждающимся.Проект, стартовавший в апреле, уже реализуется на базе БСП во Владимире и в госпитале для ветеранов в Камешковском районе. Теперь аналогичная площадка появилась и в Гороховце. Как отметила министр соцзащиты Елена Беряцкене, гражданам доступны услуги персональных помощников и социальных работников. Если человек не может самостоятельно за собой ухаживать, специалисты помогут с устройством в дом‑интернат.