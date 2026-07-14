Строительство спортивного центра на стадионе «Торпедо» в Киржаче вышло на новый уровень.

В Киржачском районе продолжаются активные работы по строительству современного спортивного центра на территории стадиона «Торпедо».На сегодняшний день специалисты полностью завершили монтаж несущего каркаса будущего здания. К объекту успешно подвели все необходимые внешние коммуникации, включая водопровод, электрические и тепловые сети, а также канализацию. На первом этаже здания рабочие уже возвели кирпичные перегородки и проложили внутреннюю электропроводку.В ближайшие дни строители планируют начать внутреннюю отделку помещений. Как подчеркнули в администрации Киржачского района, подрядная организация ведет работы в ежедневном режиме, не прерываясь на выходные.