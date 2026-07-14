В центре внимания — порядок простоя и трудовые гарантии.

Прокуратура города Владимира проводит проверку сведений из СМИ о возможных нарушениях трудового законодательства в ООО «Владимирский стандарт». Речь идет о порядке временной приостановки работы (простоя).К проверке привлечены специалисты Центральной межрегиональной территориальной государственной инспекции труда.В ходе надзорных мероприятий оценят, соблюдаются ли трудовые гарантии работников. Если будут выявлены нарушения, прокуратура примет необходимые меры реагирования.