В центре внимания — порядок простоя и трудовые гарантии.
Прокуратура города Владимира проводит проверку сведений из СМИ о возможных нарушениях трудового законодательства в ООО «Владимирский стандарт». Речь идет о порядке временной приостановки работы (простоя).
К проверке привлечены специалисты Центральной межрегиональной территориальной государственной инспекции труда.
В ходе надзорных мероприятий оценят, соблюдаются ли трудовые гарантии работников. Если будут выявлены нарушения, прокуратура примет необходимые меры реагирования.