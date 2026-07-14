Расследование находится на контроле прокуратуры.

Ковровская городская прокуратура выявила факт мошенничества при получении социальной выплаты.В 2024 году местный житель обратился за помощью на развитие предпринимательской деятельности — планировал оказывать услуги в сфере автосервиса. Соцзащита заключила с ним контракт и выделила 350 тысяч рублей на покупку оборудования.Однако мужчина обналичил деньги в течение недели и потратил их не по назначению, хотя был обязан приобрести оборудование в течение года.По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).