Ребята привезли домой золото и серебро.

В Нижнем Новгороде завершились престижные соревнования беспилотных машин, собравшие сильные студенческие коллективы из соседнего региона, Ульяновска, Арзамаса и других городов страны.Главный приз в престижном зачете «Трасса» завоевали представители Ковровской государственной технологической академии имени Дегтярева. Максим Колесов, Екатерина Быкова и Антон Редькин успешно модернизировали беспилотный автомобиль «Газель e-NN», оснастив его инновационными системами автономного управления.Успех ковровчан закрепила вторая команда вуза под названием «Вездеход». Лев Никитин, Ольга Костина и Артем Волошанинов взяли серебряные медали в номинации «Универсал».