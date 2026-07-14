Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Судогодский районный суд.

Прокуратура Судогодского района направила в суд дело против жителя соседнего региона, избившего автоинспектора. Инцидент произошел 26 июня после ДТП «Камаза» и «Лексуса» на трассе М-12.Сотрудники ГИБДД заподозрили водителя иномарки в нетрезвой езде и доставили в полицию.Там задержанный начал ломать мебель, выражая несогласие с протоколом. После того как на мужчину надели наручники, он пнул полицейского по колену.Теперь фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. За отказ от проверки на алкоголь его также привлекли к административной ответственности.