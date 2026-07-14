Во Владимире активно работает Центр правовой поддержки, открытый по инициативе депутатов Горсовета. Только в прошлом месяце за помощью сюда обратились 30 наших земляков.

Во Владимире активно работает Центр правовой поддержки, открытый по инициативе депутата Горсовета Евгения Станчева и его коллег. Только в прошлом месяце за помощью сюда обратились 30 наших земляков. Об этом на своей в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Опытные и профессиональные специалисты центра помогают жителям, в том числе семьям бойцов СВО, в решении самых разных проблем. Одним гражданам необходимо разобраться в непростой финансовой ситуации, а другим — получить консультацию по наследственным вопросам. Все они получают поддержку и помощь в подготовке исковых заявлений.«В будущем работу в данном направлении планируется расширить, так как в грамотной юридической помощи нуждаются люди старшего поколения и, самое главное, здесь оказывают защиту прав ребят с передовой», — подчеркнул депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.