Суды региона уже вынесли 49 приговоров за незаконную прописку мигрантов.

Управление по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области активно борется с нарушениями законодательства, выявляя факты массовой регистрации иностранцев в так называемых «резиновых квартирах».За первые 6 месяцев текущего года возбуждено 393 уголовных дела по фактам незаконной постановки на учет иностранных граждан. Суды уже вынесли 49 приговоров: 36 нарушителей оштрафованы на суммы до 150 тысяч рублей, а 6 получили реальные сроки лишения свободы от полутора до 4 лет.Полиция напоминает, что владельцы жилья несут как административную, так и уголовную ответственность за нарушения миграционного законодательства.