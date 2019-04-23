Петра Порошенко бросают ближайшие соратники. Премьер-министр Украины заявил о создании собственной политической силы. Владимир Гройсман покидает Блок Петра Порошенко.

Петра Порошенко бросают ближайшие соратники. Премьер-министрУкраины заявил о создании собственной политической силы. Владимир Гройсманпокидает Блок Петра Порошенко.Созданная коалиция после его поражения навыборах рассыпается на глазах. БПП покидает Владимир Гройсман. Украинскийпремьер хочет быть активным политиком – и, судя по всему, считает, что втандеме с Порошенко это невозможно."Я не хочу быть статистом в следующем политическомсезоне, я хочу быть активным, бороться за идеи и их внедрять", – заявил Гройсманв эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV. Премьер уточнил,что в его партию войдут люди "с хорошей репутацией", которые "реальносмогут делать вещи и будут отданы стране".ранее заявлял, что в случае поражения напрезидентских выборах сосредоточится на избирательной кампании в Верховную Раду.Его коалиция БПП вместе с партией Арсения Яценюка "Народный фронт"сейчас имеет большинство в украинском парламенте. Порошенко рассчитываетсохранить свое преимущество и после осенних выборов в Раду.У Владимира Гройсмана на парламентские выборы своипланы. Украинский премьер подчеркнул, что нынешний созыв Верховной рады долженуспеть изменить избирательную систему. В противном случае, уверен премьер-министр,парламент станет для украинских политиков "самым большим разочарованием".Второй тур президентских выборов состоялся в стране в минувшее воскресенье. После обработки 99% бюллетеней лидирует Владимир Зеленский, набравший 73,21% голосов. смог заручиться поддержкой 24,46% избирателей. Зарубежные наблюдатели отметили, что одной из причин поражения Порошенко на выборах стал введенный им запрет на ввоз в страну "любимой народом" русской водки. Об этом написал израильский журналист Аншель Пфеффер в газете Haaretz, передает