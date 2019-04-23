Петра Порошенко бросают ближайшие соратники. Премьер-министр
Украины заявил о создании собственной политической силы. Владимир Гройсман
покидает Блок Петра Порошенко.
Петра Порошенко бросают ближайшие соратники. Премьер-министр
Украины заявил о создании собственной политической силы. Владимир Гройсман
покидает Блок Петра Порошенко.
Созданная коалиция после его поражения на
выборах рассыпается на глазах. БПП покидает Владимир Гройсман. Украинский
премьер хочет быть активным политиком – и, судя по всему, считает, что в
тандеме с Порошенко это невозможно.
"Я не хочу быть статистом в следующем политическом
сезоне, я хочу быть активным, бороться за идеи и их внедрять", – заявил Гройсман
в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV. Премьер уточнил,
что в его партию войдут люди "с хорошей репутацией", которые "реально
смогут делать вещи и будут отданы стране".
ранее заявлял, что в случае поражения на
президентских выборах сосредоточится на избирательной кампании в Верховную Раду.
Его коалиция БПП вместе с партией Арсения Яценюка "Народный фронт"
сейчас имеет большинство в украинском парламенте. Порошенко рассчитывает
сохранить свое преимущество и после осенних выборов в Раду.
У Владимира Гройсмана на парламентские выборы свои
планы. Украинский премьер подчеркнул, что нынешний созыв Верховной рады должен
успеть изменить избирательную систему. В противном случае, уверен премьер-министр,
парламент станет для украинских политиков "самым большим разочарованием".
Второй тур президентских выборов состоялся в стране в минувшее воскресенье. После обработки 99% бюллетеней лидирует Владимир Зеленский, набравший 73,21% голосов. смог заручиться поддержкой 24,46% избирателей. Зарубежные наблюдатели отметили, что одной из причин поражения Порошенко на выборах стал введенный им запрет на ввоз в страну "любимой народом" русской водки. Об этом написал израильский журналист Аншель Пфеффер в газете Haaretz, передает