Николай Басков и Ирина Дубцова настолько близки, что натуральный блондин поверяет ей свои тайны. Одной из них популярная певица решила поделиться с общественностью.

Николай Басков и Ирина Дубцова настолько близки, что "натуральный блондин" поверяет ей свои тайны. Одной из них популярная певица решила поделиться с общественностью.Ирина Дубцова и Николай Басков встретились в аэропорту. Оба отдыхали на Мальдивах, но на разных островах. Глубокой ночью их пути наконец пересеклись. Они оказались в одном автобусе. Об этом стало известно благодаря Ирине Дубцовой, которая опубликовала видео на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "А как вы провели эту ночь ? Я с @nikolaibaskov ♥️🤣🤣🤣", – объявила певица.В ролике Ирина Дубцова сказала: "Дорогие друзья, еду в автобусе и встретила симпатичного молодого человека..." Тут в кадре оказался Николай Басков. "Ну, как сказать "встретила"? Это я ее встретил. И она едет в моем автобусе", – отреагировал "золотой голос России". "Личном", – вставила Ирина Дубцова. Тот отреагировал: "Конечно! Я же Басков!"В следующем отрывке видео певица снова обратилась к подписчикам: "Дорогие друзья, я хотела рассказать, какой Николай Басков прекрасный друг..." Однако Ирине Дубцовой не удалось продолжить фразу, потому что к ней подскочил Николай Басков и в буквальном смысле заткнул ей рот."Так! Ничего не говори! Ничего нельзя! Ничего не говори", – попросил ее Николай Басков, зажимая рот Ирины Дубцовой ладонью. Чтобы сгладить неловкость, "натуральный блондин" нежно поцеловал артистку.Затем певица еще раз предприняла попытку что-то рассказать общественности, но Николай Басков снова подскочил к ней и закрыл рот. "Нет, я не могу молчать, я все-таки скажу..." – начала Ирина Дубцова. "Хватит! Хватит. все, молчи! Никто не должен знать. Все. что было, то прошло, осталось на скалах", – отшутился . На этом ролик закончился. Теперь многочисленные подписчики теряются в догадках, что такого хотела рассказать певица.