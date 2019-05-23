Для реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию в регионах активисты партпроекта Единой России Новая школа провели широкое обсуждение проекта программы Земский учитель. К разговору были приглашены представители профильных ведомств и институтов развития образования, ведущие эксперты, а также представители педагогического и родительского сообществ.

Для реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию в регионах активисты партпроекта "Единой России" "Новая школа" провели широкое обсуждение проекта программы "Земский учитель". К разговору были приглашены представители профильных ведомств и институтов развития образования, ведущие эксперты, а также представители педагогического и родительского сообществ.По итогам прошедшего обсуждения был составлен целый комплекс важных предложений, которые необходимо включить в программу "Земский учитель". Они были переданы правительству."Мною было направлено официальное обращение на имя заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, в котором содержится пакет предложений для включения в программу "Земский учитель", – рассказала координатор партпроекта "Новая школа", член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова. В частности, действие программы предлагается расширить на педагогов со средним специальным образованием.Кроме того, активисты предложили предусмотреть возможность участия в программе не только учителей, но всех категорий работников в сфере образования – воспитателей дошкольных учреждений, социальных педагогов и педагогов системы дополнительного образования, а также психологов."Как правило, это молодые учителя начальных классов из педагогических колледжей, которых не хватает в сельской местности", – сказала Аршинова.В рамках проекта "Земский учитель" предлагается создать единый информационный ресурс, в котором будут содержатся данные по всем регионам о том, в каких сельских школах, участвующих в программе, требуются педагоги на постоянной основе. Любой учитель должен будет иметь возможность зарегистрироваться на этом портале и оставить там свою заявку. Этот ресурс, отметила Алена Аршинова, также обеспечит доступность сведений о ходе реализации программы для анализа ее результативности в каждом регионе России."Что касается минимального срока контракта для участия в программе, то он должен составлять пять лет", – уверенакоординатор партпроекта "Новая школа". Для борьбы с оттоком кадров из села, а также для поддержки уже работающих в сельской местности и малых городах молодых педагогов, должна быть предусмотрена возможность заключения с учителями долгосрочного – на десять лет – контракта."В срок отработки по контракту предлагается засчитывать декретный отпуск. Если участники программы являются членами одной семьи, то каждый из них должен иметь право на получение компенсационной выплаты", – добавилаАлена Аршинова.Кроме того, согласно предложениям активистов, основанием для отказа в участии в программе не должны служить наличие у кандидата прописки, доли собственности в квартире родителей или других родственников. Такая мера, уверена парламентарий, позволит вернуть выпускников из сельской местности в родные школы.Не менее важно добиться того, чтобы кандидаты отбирались по критериям, утвержденным на федеральном уровне, а региональных критериев отбора не существовало. В противном случае для педагогов из разных субъектов России могут быть созданы неравные условия. Кроме того, предложенный подход позволит минимизировать количество предоставляемых кандидатами документов."Такие программы, как "Земский учитель", должны формироваться не просто с учетом мнения регионов, а на их основе", – уверенаАршинова.Реализация этой программы, подчеркнула парламентарий, станет крайне важным вкладом в решение проблемы нехватки учителей в сельской местности и малых городах. Всероссийский контроль работы программы "Земский учитель" в регионах будет обеспечен в рамках партпроекта "Новая школа", резюмировала член комитета Госдумы по образованию и науке.Напомним, в рамках послания президента Федеральному Собранию Владимир Путин предложил запустить для переезжающих на работу в сельскую местность и малые города педагогов программу "Земский учитель" по аналогии с уже действующей программой "Земский доктор". Проект должен быть подготовлен правительством не позднее 1 декабря, чтобы его реализация началась с 2020 года.