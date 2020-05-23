Силовики взяли штурмом злоумышленника, который удерживал заложников в отделении банка. В Сети появились резонансные кадры.

Силовики взяли штурмом злоумышленника, который удерживал заложников в отделении банка. В Сети появились резонансные кадры.Российские силовики произвели штурм "Альфа банка", где злоумышленник на протяжении длительного времени удерживал заложников. В Сети появились кадры со спасением людей.Один из заложников вел трансляцию с происходящим в своем "Инстаграме". В опреденный момент зрители могли видеть вооруженных бойцов, которые молниеносно ворвались в отделение.По имеющимся данным, группа захвата проникла в отделении "Альфы" через черный вход. К счастью, никто не пострадал, передает телеграм-канал Mash."Альфа-банк" на Земляном валу в Москве захватил неизвестный. Здание оцеплено, внутри находятся несколько сотрудников и посетителей. Их преступник взял в заложники.Кроме того, оцеплен 4-й Сыромятнический переулок, на месте работают спецслужбы.— Mash (@mash_breaking)Ранее сообщалось, что неизвестный удерживал взаперти порядка шести человек. Кроме того, он подложил в отделении банка записку, в которой требовал "рассказать ему всю правду".