Силовики взяли штурмом злоумышленника, который удерживал заложников в отделении банка. В Сети появились резонансные кадры.
Силовики взяли штурмом злоумышленника, который удерживал заложников в отделении банка. В Сети появились резонансные кадры.
Российские силовики произвели штурм "Альфа банка", где злоумышленник на протяжении длительного времени удерживал заложников. В Сети появились кадры со спасением людей.
Один из заложников вел трансляцию с происходящим в своем "Инстаграме". В опреденный момент зрители могли видеть вооруженных бойцов, которые молниеносно ворвались в отделение.
По имеющимся данным, группа захвата проникла в отделении "Альфы" через черный вход. К счастью, никто не пострадал, передает телеграм-канал Mash.
"Альфа-банк" на Земляном валу в Москве захватил неизвестный. Здание оцеплено, внутри находятся несколько сотрудников и посетителей. Их преступник взял в заложники.
Кроме того, оцеплен 4-й Сыромятнический переулок, на месте работают спецслужбы.
— Mash (@mash_breaking)
Ранее сообщалось, что неизвестный удерживал взаперти порядка шести человек. Кроме того, он подложил в отделении банка записку, в которой требовал "рассказать ему всю правду".