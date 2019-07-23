Скандал разразился на шоу Пусть говорят. Бари Алибасов накинулся с кулаками на подругу Ляну Фридман, желая защитить свою жену Лидию Федосееву-Шукшину. После происшествия женщину парализовало.

Скандал разразился на шоу "Пусть говорят". Бари Алибасов накинулся с кулаками на подругу Ляну Фридман, желая защитить свою жену Лидию Федосееву-Шукшину. После происшествия женщину парализовало."В момент удара не смотрела в его сторону вообще! Он это сделал исподтишка, а так бьют только трусы. Мне кажется, это он перед Ольгой Шукшиной, которая вошла в студию, решил выпендриться. У меня вся правая сторона лица парализована – я не шучу. Пью кучу таблеток, мне ставят капельницы", – рассказала Ляна Фридман, покинувшая студию сразу после чудовищного инцидента.Как выяснилось, Бари Алибасов так и не извинился перед давней подругой и даже не вышел с на связь. Фридман же не намерена оставлять ситуацию без развития. "Я не знаю, что он должен сделать, чтобы я его простила. Я воспринимаю это как предательство", – пожаловалась Ляна Фридман.Женщина намерена забрать у Бари Алибасова все, что когда-то ему покупала. речь идет о граммофоне и дорогом чайном сервизе. Но и на этом бывшая подруга не желает ограничиваться. Она хочет привлечь музыкального продюсера к суду. "На программе он еще к тому же оскорбил меня, говорил, что у меня грязный рот... Я уже поручила адвокату подготовить документы для суда. На помощь пришли и мои известные друзья, они меня в обиду не дадут", – цитирует Ляну Фридман .Потасовка случилась в тот момент, когда женщина не самым лучшим образом отзывалась о жене . Фридман объяснила: "Я не оскорбляла семью Шукшиных, а защищала честь легендарного режиссера, которого Федосеева своим поведением порочит! Я говорила, что в ее возрасте нужно почитать память мужа, а не бегать по загсам с Бари".