Певица Наргиз в срочном порядке
записывает новый альбом и программу для гастрольного тура. После разрыва
деловых отношений с лейблом продюсера Максима Фадеева MALFA звезда осталась у
разбитого корыта, потеряв права на песни.
Певица Наргиз в срочном порядке
записывает новый альбом и программу для гастрольного тура. После разрыва
деловых отношений с лейблом продюсера Максима Фадеева MALFA звезда осталась у
разбитого корыта, потеряв права на песни.
Поклонники больше не смогут услышать
полюбившиеся композиции в исполнении Наргиз Закировой, и это их очень расстраивает.
В микроблоге певицы фанаты клянут Максима Фадеева на чем свет стоит, и вспоминают
историю другой артистки продюсера – Линды.
Между тем ,
которая не понаслышке знает, как работает шоу-бизнес, в этом вопросе полностью
на стороне Максима Фадеева. По словам артистки, продюсер действует в рамках
правового поля. Скорее всего он изначально предложил певице Наргиз договор, по
которому права на треки переходят в собственность лейбла.
"Хочется спросить: "Наргиз, а ты
когда подписывала договор, ты читала условия?" Я считаю, что вины
Фадеева
никакой нет, он изначально дал договор, где все указано по пунктам, вы должны
читать, потом подписывать, а не после завершения договора вспоминать о том, что
вам песни больше не принадлежат!" – ткнула носом Есаян Закирову.
По словам Кристины, – замечательная
артистка, которая не пропадет без лейбла Фадеева.
Есаян уверена, что в скором времени бывшая подопечная Фадеева поразит
своих слушателей очередной композицией.
"Что касается Фадеева, я не знаю,
какие у него планы на будущее, какие отношения у него есть или были с ,
но это не должно было повлиять на совместную работу! Я бы продлила контракт и
продолжила бы работать с Наргиз. Надеюсь, мои слова от сердца дойдут до этих
обоих сторон", – рассудила Кристина Есаянв беседе с корреспондентом "Дни.ру".