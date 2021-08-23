Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 47 777 владимирцев.

Во Владимирской области на 23 августа подтверждено 186 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 29 человек. Ещё 23 жителяподхватили опасную инфекцию в Муромском, 21 - в Ковровском, 20 - в Гусь-Хрустальном районах. По 13 заболевших прибавилось в Кольчугинском и Суздальском, 10 - в Александровском, по 9 - в Петушинском и Юрьев-Польском районах. По 8 инфицированных выявлено в Собинском и Вязниковском, 6 - в Киржачском, по 5 - в Камешковском и Меленковском, 4 - в Селивановском районах, а также 3 - в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 47 777 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 11158 случая во Владимире, 5598 - в Гусь-Хрустальном районе, 5141 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.