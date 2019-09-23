Актриса Паулина Андреева оставила работу в кино ради медового месяца со своим супругом Федором Бондарчуком. Молодожены уехали в путешествие за пределы страны.

Актриса Паулина Андреева оставила работу в кино ради медового месяца со своим супругом Федором Бондарчуком. Молодожены уехали в путешествие за пределы страны.Паулина перестала появляться на съемках кинокартины Алексея Учителя "Цой 47". Сейчас именной стул актрисы пустует. Напомним, что в фильме девушка должна сыграть последнюю жену легендарного музыканта.Сотрудники съемочной площадки в Санкт-Петербурге рассказали, что сейчас молодожены покинули территорию России. По словам кинематографистов, у пары все хорошо. Бондарчук и Андреева уехали в свадебное путешествие. Куда они уехали и когда вернутся – никто не знает."И в стране ее тоже нет. Не можем сказать, когда она будет", – рассказали журналистам работники съемочной площадке, издание Teleprogramma.pro.Напомним, что возлюбленные 17 сентября. Свое торжество пара пыталась провести в наиболее закрытом режиме, пригласив на празднование только самых близких. Так на мероприятии, прошедшем в зале домашнего театра петербургского Юсуповского дворца, поприсутствовали Ксения Собчак с Константином Богомоловым, Константин Эрнст, певица Глюкоза и многие другие. Расписал пару прямо на исторической сцене театра актер Константин Хабенский.