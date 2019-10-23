В подмосковном Солнечногорске спасатели нашли и вывезли из леса 59-летнюю женщину, страдающую хроническим неврологическим заболеванием. Уточняется, что россиянка потерялась, из-за чего ее ..

В подмосковном Солнечногорске спасатели нашли и вывезли из леса 59-летнюю женщину, страдающую хроническим неврологическим заболеванием. Уточняется, что россиянка потерялась, из-за чего ее встревоженные родственники обратились в экстренные службы.По данным , поиски продолжались около двух часов. Задачу существенно облегчили координаты женщины, которые родственники смогли передать спасателям. Медицинская помощь гражданке не требовалась.