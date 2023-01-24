Что знаменитый диктор делает с собой

Что знаменитый диктор делает с собойАлла Данько – легендарный диктор Советского телевидения. Она вела информационные, музыкальные, спортивные программы – "Утро", "Время", "Добрый вечер, Москва". И по сей день остается образцом для подражания у многих коллег. В том числе, и благодаря эффектной внешности. Ей 76, а выглядит она как минимум вдвое моложе. Признается, что следить за всеми новинками косметологии. Корреспондент "Дни.ру" поговорил со звездой экрана на презентации инновационного биолосьона с интеллектуальными пептидами Evobiotics в клинике эстетической косметологии "МедЭстет"."Главное – не вспоминать про свой возраст и не говорить о нем, – улыбается Алла Георгиевна. – Сколько тебе в душе лет, на столько ты и выглядишь". Хотя секреты красоты у нее есть."Надо с молодости ухаживать за кожей и лицом, – советует диктор. – Я не принадлежу к женщинам, которые делают это фанатично, хотя регулярность важна в любом деле. Просто всегда посещала косметологические кабинеты, делала всевозможные процедуры, а ближе к теперешнему своему возрасту стала применять те способы, которые появляются для продления молодости сегодня, в том числе, и медикаментозные".С юных лет в арсенале Аллы Данько есть эффективные маски. "Это не какие-то супермодные и, может быть, даже дорогие средства, – пояснила она. – А все то, что можно сделать в домашних условиях. Например, я люблю взять яйцо, отделить желток, добавить туда всякие косточки, масла и творог. И нанести все это жирным слоем на лицо".А на даче у нее есть целая природная аптека. "Соседи по даче иногда меня не узнают – шарахаются и ужасаются, – улыбается Данько. – Потому что когда появляются ягоды какие-то – клубника, смородина, вишня, а я все намазываю на лицо".Для красоты важно и то, что ты ешь. "Я уже много десятилетий не употребляю сахар, – признается ведущая. – Плюс я исключила красное мясо и ем пищу, богатую ненасыщенными жирными кислотами".