Роскомнадзор направил руководству социальной сети Twitter письмо, в котором потребовал предоставить ведомству список заблокированных аккаунов. Кроме того, от представителей соцсети ждут доказательство связи попавших в немилость пользователей с российскими государственными органами.

Роскомнадзор направил руководству социальной сети Twitter письмо, в котором потребовал предоставить ведомству список заблокированных аккаунов. Кроме того, от представителей соцсети ждут доказательство связи попавших в немилость пользователей с российскими государственными органами.Направленная против России информационная кампания Запада принимает подчас причудливые формы. Так, на своей официальной странице "Твиттер" отчитался о блокировке сотни учетных записей.В качестве причины бана аккаунтов называлось участие в "пророссийской пропаганде", осуществление действий, направленных против США и Евросоюза, а также "подрыв веры в стабильность НАТО". Роскомназор предпринял ответные шаги.В ведомстве потребовали не только предоставить конкретный список попавших в немилость западного медиагиганта пользователей, но и объяснить причину их блокировки. Если речь идет о связи аккаунтов с российскими государственными органами, то в Роскомнадзоре ожидают получить доказательства подобных слов.