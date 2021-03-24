Весь зимний период на территории Белоруссии длилось политическое затишье. Обозреватель Валерий Карбалевич рассказал, с чего начался и чем продолжится новый протестный сезон в республике.

Весь зимний период на территории Белоруссии длилось политическое затишье. Обозреватель Валерий Карбалевич рассказал, с чего начался и чем продолжится новый протестный сезон в республике.Белорусские власти продолжают делать все, чтобы дискредитировать протестную инициативу в республике. Официальная версия гласит, что Лукашенко поддерживает абсолютное большинство, при этом несогласные с вертикалью граждане представлены на государственном телевидении в виде маргиналов.Также стало известно, что власти планируют учредить в нынешнем году праздник «День народного единства". Политолог Валерий Карбалевич убежден, что под данным понятием понимает борьбу сторонников режима с политическими оппонентами.Здесь и кроется главное противоречие. Под объединением подразумевается общественный раскол, считает политолог.Кроме того, как показывает практика, Батька заручился поддержкой именно меньшинства, отметил Карбалевич. Эксперт считает, что "наверху" прекрасно осознают, каково соотношение между своими сторонниками и оппонентами. По этой причине все инструменты, позволяющие измерить общественные настроения, находятся под контролем режима.Карбалевич напомнил, что в Белоруссии уже который год должным образом не функционирует независимая социология. Что касается государственной социологии, то она не подает признаков жизни.