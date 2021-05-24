На перевале Хотютау к юго-западу от горы Эльбрус очутилась туристическая группа из четырех человек. Их гид во время восхождения на высоте трех с половиной тысяч метров погиб, передает сайт . ..

На перевале Хотютау к юго-западу от горы Эльбрус очутилась туристическая группа из четырех человек. Их гид во время восхождения на высоте трех с половиной тысяч метров погиб, передает сайт . По предварительным данным, у него произошел сердечный приступ. За помощью спортсмены обратились к спасателям. Сотрудники МЧС транспортировали тело.