Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Национального собрания Республики Корея Пак Пен Сок обсудили сотрудничество парламентов двух стран и борьбу с пандемией коронавируса.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Национального собрания Республики Корея Пак Пен Сок обсудили сотрудничество парламентов двух стран и борьбу с пандемией коронавируса.Политики договорились активизировать межпарламентское сотрудничество на уровне профильных комитетов. Поднятые в ходе разговора вопросы будут обсуждаться комиссией высокого уровня.По словам Володина, за последние несколько лет парламентарии России и Южной Кореи многое сделали для развития двусторонних отношений. "Правильно не останавливаться на этом, сделать все для того, чтобы следующие наши встречи прошли насыщенно и результативно», — сказал председатель ГД.Главные вопросы в повестке будущей встречи парламентариев – новые технологии и борьба с коронавирусом. Володин выразил надежду, что пандемию удастся как можно скорее преодолеть и выйти на поставленную президентами двух стран задачу – увеличить товарооборот до 30 миллиардов долларов.Председатель ГД отметил усилия Южной Кореи по налаживанию производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Политическая конкуренция и стремление заработать на здоровье граждан в условиях пандемии недопустимы, подчеркнул спикер.«Мы обсуждали вопрос, связанный с реализацией межпарламентского формата, с тем чтобы как можно больше стран участвовало в обсуждении вопроса сохранения здоровья граждан и борьбы с коронавирусом», — сказал Володин.Пак Пен Сок предложил расширить сотрудничество двух стран в сфере технологий и производстве вакцин от коронавируса. Он пригласил российских законодателей посетить Южную Корею осенью 2021 года.