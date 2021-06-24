× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/24-06-2021-v-kremle-obyasnili-obyazatelnuyu-vakcinaciyu-ot-covid-19-v-rossii.html" target="_blank">В Кремле объяснили обязательную вакцинацию от COVID-19 в России</a> - В Кремле заявили, что меры по обязательной вакцинации от COVID-19 связаны с текущей эпидемиологической ситуацией в России.