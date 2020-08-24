Недавно немецкие врачи, лечащие лидера российской оппозиции, подтвердили худшие опасения его окружения и сторонников. Медики заявили, что политик был отравлен.

Недавно немецкие врачи, лечащие лидера российской оппозиции, подтвердили худшие опасения его окружения и сторонников. Медики заявили, что политик был отравлен.Последние несколько дней Алексей Навальный находится в клинике "Шарите" в Германии. Специалисты тщательно обследовали его и установили, что основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) был отравлен веществом из холинэстеразов. Определить конкретное вещество им пока не удалось, для этого требуются дополнительные исследования.Тем не менее, одно это заявление врачей уже вызвало широкий общественный резонанс. В понедельник федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас сделали совместное заявление, в которым потребовали от российского руководство найти и привлечь к ответственности виновных в отравлении оппозиционного политика. Для этого, по словам Меркель и Мааса, Москва должна провести тщательное и прозрачное расследование с уточнением всех деталей, поскольку Навальный играет "выдающуюся роль" на российской политической арене.Канцлер и глава немецкого МИД также выразили надежду, что Алексей Навальный скоро поправится. Они также обратились к родным и близким 44-летнего политика, отметив, что в настоящее время они проходят тяжелое испытание, и пожелали им всего наилучшего.17 Авг 2020 в 7:22 PDTНапомним, что Навальному стало плохо утром 20 августа, когда тот находился на борту самолета авиакомпании S7 Airlines, на котором летел из Томска в Москву. Глава ФБК пошел в туалет и долго не возвращался, а затем начал кричать. Вскоре Алексей потерял сознание, из-за чего самолет совершил экстренную посадку в Омске.Представители ФБК сразу же заподозрили, что политика отравили, отметив, что Навальный в этот день не принимал пищи, а лишь выпил чая в кафе. Оппозиционера госпитализировали в омскую Городскую больницу скорой помощи №1, где его поместили в отделение токсикологической реанимации. Родные и близкие Алексея настояли на его транспортировке в немецкую клинику. В настоящее время он все еще находится в коме, но врачи уверяют, что серьезных угроз для его жизни нет.