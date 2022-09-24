44-летняя Ольга Орлова готовится стать мамой во второй раз.

44-летняя Ольга Орлова готовится стать мамой во второй раз.Артистка объявила о беременности накануне. Правда, не все восприняли новость с радостью. Некоторые подписчики экс-солистки группы "Блестящие" посчитали, что рожать нужно вовремя, а "не под сраку лет".Стоит отметить, что часто женщин, решивших выносить ребенка после 35 лет, называют "старородками". По мнению врачей, беременность в таком возрасте может стать не очень удачной. В первую очередь это связано с тем, что часто к этому периоду уже есть хронические заболевания, которые могут обостриться в период вынашивания.По словам врача-акушера, гинеколога, репродуктолога Ирины Меньшиковой, у беременности в таком возрасте есть и другие возможные последствия – не самые приятные. Среди прочего специалистка перечислила отслойку плаценты, преждевременные роды и прерывание."Чем старше женщина, тем выше вероятность появления у ребенка хромосомных отклонений, таких как синдром Дауна, синдром Эдвардса, синдрома Патау", – отметила Меньшикова.Это связано с тем, что с возрастом в организме матери повышается количество яйцеклеток с аномальным хромосомным набором, соответственно, и при оплодотворении эмбрион получает отклонения.Выходит, на ребенке беременной Ольги Орловой поставили крест? Гинеколог успокоила: процент все же не так велик, да и если женщина здорова, лучше настраиваться на положительный исход. А как известно, телеведущая ведет активный образ жизни, правильно питается и не позволяет себе унывать, поэтому, скорее всего, все будет хорошо.