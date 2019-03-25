У известного композитора после его резонансного высказывания о том, что многие представители российского шоу-бизнеса жадные и алчные, нашелся сторонник. Скандальный блогер Елена Миро считает, что Виктор Дробыш прав.

У известного композитора после его резонансного высказывания о том, что многие представители российского шоу-бизнеса жадные и алчные, нашелся сторонник. Скандальный блогер Елена Миро считает, что Виктор Дробыш прав.Скандал получил неожиданный поворот – мнение композитора нашло одобрение. Блогер отметила, чтоиспытывает симпатию к Виктору Дробышу, хотя ничего о нем не знает. "Нисплетен, ни гадостей, ни чего-то хорошего. Но, что самое интересное, интуицияне обманывает", – заявила Миро в своем микроблоге в "ЖЖ".По мнению блогера, Виктор Дробыш прав в том, что российскиезнаменитости наглые и алчные. "И наглость эта настолько сильна, что у ниххватает ее кидаться на тех, кто говорит им правду в сопливые морды", – высказаласьблогер. При этом она добавила, что "они еще и тупы феерически".По словам Елены Миро, ужасно, когда человек жаден, глуп иведет себя нагло. Она сравнила тусовку шоу-бизнеса с зоопарком насекомых. "Или даже бактерий. Смотришьна них в микроскоп и диву даешься – как это они при полном отсутствии мозга,живут?! Интриги плетут, совокупляются, ссорятся и ходят под ручку", – написалаМиро.По поводу того, чтосвоим отношением нажил себе кучу врагов, блогер считает, что емуне стоит переживать. "Я понимаю еще, когда враг – хитрый хищник, тут можноподумать. Но когда бактерии обижаются – это может вызвать лишь смех", -заключила Елена Миро.Напомним, композитор откровенно рассказал о своей работе в шоу-бизнесе и признался, что его выводят из себя многие знаменитости. Разоткровенничался в эфире программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".