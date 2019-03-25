Дмитрий Борисов отыскал в США экс-любовницу артиста Валерия Золотухина – композитора Ларису Критскую. В студии Пусть говорят Первого канала шоумен продемонстрировал интервью с бывшей зазнобой звезды.

Дмитрий Борисов отыскал в США экс-любовницу артиста ВалерияЗолотухина – композитора Ларису Критскую. В студии "Пусть говорят" Первого канала шоумен продемонстрировалинтервью с бывшей зазнобой звезды.Валерий Золотухин никогда не скрывал свои многочисленныероманы. В последние годы он открыто жил на две семьи: с законной супругой Тамаройи любовницей Ириной Линдт. Меж тем, в своих дневниках актер писал, чтоединственной женщиной, которая любила его искренне, была пианистка и композиторЛариса Критская. Их роман длился долгие годы.Недавно в редакции "Пусть говорят" раздался звонок. Родственницарассказала, что Критская пропала. Композитор не отвечает на телефонные звонки иэлектронную почту. Лариса Анисимовна почти 40 лет живет в США, рядом с ней нетникого, кто мог бы помочь в трудную минуту.Дмитрий Борисов лично отправился на поиски пианистки вНью-Йорк, в район Брайтон-Бич. Шоумен обнаружил Ларису Критскую в доме престарелых.Ведущий приехал к композитору не с пустыми руками: купил "Киевский"торт и букет тюльпанов.Лариса Анисимовна согласилась на интервью. Борисов и Критская говорили о Золотухине. Пианистка много лет молчала о своей любви к актеру."Когда я познакомилась с Золотухиным, я работала в ГИТИСе, аВалера учился там. Мальчик талантливый, умный. Он пробивал себе дорогу. Этобыли очень сложные отношения. Он держал дистанцию. Когда двое живут вместе, онипроблема решают вместе. Его проблемы мы решали вместе, мои проблемы решала яодна. Он во имя меня ничем не жертвовал. Я согласна была и на это, все терпеть",– вспомнила Лариса Анисимовна в беседе с ведущим "Пусть говорят".Пианистка добавила, что ждала от возлюбленного предложения. ЗамужЗолотухин ее так и не позвал."Отношения мои к немубыли невероятно глубокими и серьезными. Я хотела ему служить, а ему это было ненадо от меня, ему это надо было от другой женщины. Он никогда ничего не обещал.Я шла, я бросила мужа, я бросила все. Не суждено нам было быть вместе с Валерой",– отметила Критская.Лариса Анисимовна призналась, что никогда не переставалалюбить Золотухина. Сейчас она не знает, смогли бы они быть вместе."У нас было очень много общего, и мы были очень радостныиметь друг друга. Всегда был ужас, что это долго не протянется, и так оно ислучилось. Он мне сказал, что Нинка Шацкая появилась. Когда человек уходит отвас, которого вы любите, – это очень тяжело. Я страдала очень. Пришлось и этоперебороть. Я пошла своей дорогой. Жаль, такой союз, как Валера и я, мог бы датьбольшие результаты", – рассудил композитор.Сейчас Лариса Критская находится под круглосуточнымнаблюдением. Опеку над ней взяла ученица Эллина Грэйпелл."Маэстро заболела. У нее случился инсульт, она потеряла память. Она не могла назватьмне ни одного контакта. Надо было что-то делать, а что можно сделать с пожилымчеловеком, которому плохо", – объяснила Грэйпелл в студии .