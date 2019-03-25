Экс-возлюбленная известного рэпера Тимати приняла участие в рекламной акции. Алена Шишкова на один вечер превратилась в куклу Барби.

Экс-возлюбленная известногорэпера Тимати приняла участие в рекламной акции. Алена Шишкова на один вечерпревратилась в куклу Барби.В этом году известная повсему миру игрушка отмечает 60-летие. В честь юбилея бренд, выпускающийигрушку, объединился с компанией по производству одежды. Лицом коллаборациистала известная модель Алена Шишкова.В один из торговых центровбыли помещены декорации, в которых позировала экс-зазноба Тимати. Послемероприятия в Instagram Шишкова опубликовала снимки с презентации. Аленапозирует в огромной коробке, напоминающей ту, в которой обычно продается кукла Барби.Мнения интернет-обывателейпо поводу этого снимка разделились. Одним фото понравилось, у других же кадрвызвал оторопь. Кто-то из фолловеров модели назвал снимок жутким, а самуШишкову упрекнул в злоупотреблении пластикой."**** , вся ужепеределанная вдоль и поперек (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я подумала это кукла на фото 😄 😍", "Беспалевныепревращения в куклы:))", "Это ли не объективация женщины как пластиковойкуклы", "Как две капли воды", "Я подумал это манекен", "Ого, круто!Очень, при очень похожа", – писали пользователи Сети.Напомним, несколько лет назад Алена Шишкова встречалась сТимати. У пары родилась дочь Алиса, однако до ЗАГСа они так и не дошли. Сейчас рэпер и модель находятся в дружескихотношениях, недавно, например, они вместе организовали торжество своейнаследнице – их отпрыску исполнилось пять.