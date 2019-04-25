12-летний фигурист Максим Беляевский выполнил прыжок в пять оборотов. Своим достижением он похвастался на странице в Instagram.

12-летний фигурист Максим Беляевский выполнил прыжок в пять оборотов. Своим достижением он похвастался на странице в Instagram.На записи можно увидеть, что во время исполнения прыжка мальчика поддерживает тренер при помощи специальной удочки. Такой прибор помогает спортсменам дольше держаться в воздухе.Пользователи пришли в восторг от таланта ребенка и предрекли ему успешную карьеру. "На это можно смотреть бесконечно! Молодец", "Как легко и уверенно прыгнул", "Нет предела человеческим возможностям", – написали комментаторы.В истории фигурного катания ни одному спортсмену не удалось выполнить этот элемент. Известно, что японец Юдзуру Ханю и россиянин Артур Дмитриев смогли исполнить аксель в 4,5 оборота, уточняет агентство .