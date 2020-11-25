Напомним, что официальное количество нуждающихся в лекарственной терапии - 6490 человек.

В начале ноября председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ о раздаче больным коронавирусом бесплатных лекарств. На эти цели Владимирская область получила 51 млн рублей и .Первые пациенты должны получить их уже сегодня. Напомним, что количество нуждающихся в лекарственной терапии - 6490 человек.«Мы понимаем, что заболеваемость гораздо выше, поэтому за счёт областного бюджета мы будем докупать необходимые медикаменты», - отметила директор департамента здравоохранения Елена Утёмова.Препараты будут доставлять на дом или передавать через родственников. Снабжение будет зависеть от степени протекания заболевания. Таблетки будут выдавать только пациентам с признаками ковида.В депздраве напоминают, что выбор методов лечения пациента остаётся за лечащим врачом. Если человек лечится амбулаторно, он может обратиться по телефонам горячей линии. Каждый случай с невозможностью получить лекарства будет разбираться отдельно.Напоминаем, что в регионе ежедневно c 8:00 до 20:00 работает колл-центр по вопросам, связанным с Covid-19: 8 (800) 350-17-33. Обращения граждан принимаются также через «WhatsApp» и «Viber»: 8 (904) 252-90-02.