Жители региона могут получить консультации по вопросам вакцинопрофилактики

Жители региона могут получить консультации по вопросам вакцинопрофилактикиВладимирская область принимает участие в ежегодной Европейской неделе иммунизации, которая проходит под лозунгом «Защитимся вместе: #вакцины работают!». Основная задача акции – повышение уровня осведомлённости граждан об эффективности вакцинации против опасных инфекционных заболеваний.В настоящее время жителям России доступны прививки от таких инфекций, как вирусный гепатит В, гемофильная и пневмококковая инфекции, грипп, дифтерия, коклюш, корь, краснуха, полиомиелит, столбняк, туберкулез и эпидемический паротит (свинка). Прививки против этих заболеваний бесплатны и финансируются за счет средств федерального бюджета.Чем опасны инфекции?Полиомиелит грозит стойким пожизненным параличом, дифтерия – параличом и миокардом, эпидемический паротит – бесплодием, глухотой и сахарным диабетом, гепатит В – циррозом и раком печени, краснуха во время беременности – врожденными органическими поражениями плода. Отсутствие прививки от столбняка может привести к смерти даже при незначительной травме. У непривитых от туберкулёзной инфекции в десятки раз повышается риск заболевания туберкулёзом в тяжёлой форме.Как прививки влияют на иммунную систему человека?Инфекционные заболевания вызываются бактериями, вирусами и другими болезнетворными микроорганизмами. Практически все люди восприимчивы к возбудителям инфекций, поэтому каждый не привитый человек в течение жизни может переболеть корью, свинкой, краснухой, коклюшем и другими инфекциями. Проникновение возбудителя инфекции (антигена) в организм вызывает выработку защитных белковых комплексов (антител). Антитела при попадании возбудителя инфекции в организм обезвреживают его, лишают способности к размножению и дальнейшей жизнедеятельности, тем самым подавляют вредное воздействие возбудителя на организм человека. Этот процесс происходит в период болезни и выздоровления. После перенесенного заболевания в организме вырабатывается иммунитет (невосприимчивость) к возбудителю той или иной инфекции. При вакцинации также происходит выработка иммунитета, но это не сопровождается клиническими проявлениями болезни. Вот почему прививки являются самым эффективным и безопасным средством защиты от многих инфекционных заболеваний.Правила и порядок вакцинацииПорядок проведения профилактических прививок и перечень инфекционных заболеваний в России определены Федеральным законом № 157-ФЗ от 17.09.98 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».Что нужно знать о вакцинах?Современные вакцины эффективны, безопасны и крайне редко вызывают побочные эффекты. Противопоказания к прививкам ограничены, определить их может только врач.Своевременно прививая себя и своих детей, вы защититесь от многих опасных инфекционных заболеваний. Отказываясь от вакцинации, вы рискуете здоровьем и жизнью.Если есть вопросы, звоните!До 30 апреля в рамках проведения Европейской недели иммунизации жители Владимирской области могут получить консультации по вопросам вакцинопрофилактики, позвонив на «горячую линию» регионального управления Роспотребнадзора по телефону (4922) 54-02-32. «Горячая линия» работает в будние дни с 10.00 до 12.00.