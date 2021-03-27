Анастасия Волочкова раскрыла свои расходы. Балерина призналась, что каждый месяц вываливает довольно внушительную сумму.

Анастасия Волочкова раскрыла свои расходы. Балерина призналась, что каждый месяц вываливает довольно внушительную сумму.Танцовщица заявила, что тратит порядка миллиона рублей. Только за коммунальные услуги в доме Анастасии Волочковой в Новахово уходит50 тысяч рублей.В особняке она платит помощникам по хозяйству – паре из Таджикистана – 60 тысяч рублей.Кроме того, у "королевы шпагата" есть личный водитель. Плюс – расходы на квартиру в Санкт-Петербурге. За нее она отдает ежемесячно по 20 тысяч рублей.Еще одна квартира у звезды в Москве. Она обходится Анастасии Волочковой в 15 тысяч рублей. Примерно сто тысяч у знаменитости уходит за коммуналку в астраханской квартире. Эту недвижимость ей отписал бывший возлюбленный Игорь Вдовин.Балерина уверяет, что предприниматель до сих пор должен ей три миллиона долларов. У пары подрастает дочь Ариадна. Девушке 15 лет. Напомним, роман танцовщицы и бизнесмена длился всего пару лет. Наследница долгое время жила с , но три года назад переехала к отцу.Танцовщица старается как можно больше времени проводить с Ариадной. Недавно девушка вышла на сцену вместе с мамой и спела трогательную песню на французском языке.