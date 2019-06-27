Интеграция России и Белоруссии в Союзное государство приведет к отставке президента Братской республики Александра Лукашенко, предрекают эксперты. Даже если Батька усидит в кресле главы государства, то его возможности будут сильно ограничены.

Интеграция России и Белоруссии в Союзное государство приведет к отставке президента Братской республики Александра Лукашенко, предрекают эксперты. Даже если Батька усидит в кресле главы государства, то его возможности будут сильно ограничены.Построение Союзного государства фактически приведет кпоглощению Белоруссии Россией, полагает доктор политических наук Павел Усов."Это приведет к ограничению собственной политической свободы Лукашенко, а,возможно, и к потере власти", – сказал эксперт в интервью изданию"Белорусский партизан".Очевидно, что Москва и Минск пока не могут согласоватьусловия интеграции. Неоднократные встречи Александра Лукашенко с ВладимиромПутиным результата, видимо, не дали.По мнению Усова, стороны вряд ли смогут прийти к единомумнению. А дальнейшее строительство Союзного государства будет зависеть преждевсего от степени давления на Лукашенко со стороны Кремля, уверен эксперт.Весенний раунд переговоров к результату не привел -руководство двух-стран взяло тайм-аут до осени. На недавней встрече спремьер-министром России Дмитрием Медведевым Лукашенко объявил, что следующаяих встреча с Путиным состоится через несколько месяцев на Валааме.Воспользуется ли Батька временной передышкой? запоследние пять лет не сделал ничего для укрепления суверенитета страны, ипредстоящие несколько месяцев вряд ли что-то изменят, полагает Усов."Хождение Лукашенко в Москву или Валаам вряд ли улучшатположение Беларуси. Наоборот, "паломничества" белорусского президента, егометания показывают его беспомощность, слабость и безволие, и жесткость позицииКремля", – цитирует эксперты издание UDF.by.Лукашенко находится у власти уже 25 лет и, по мнению наблюдателей,начинает терять хватку. То он эмоционально ведет себя на встречах с российскимлидером, то оказывается в центре международного политического скандала.Так, серьезные претензии к Батьке выдвинули в Израиле.Министр спорта и культуры страны Мири Регев обрушился на с критикойиз-за ролика про Израиль на II Европейских играх в Минске. Организаторысоревнований показали ближневосточное государство без двух регионов, которыеТель-Авив считает своими территориями. Министр намерен подать жалобу вмеждународные инстанции.