Интеграция России и Белоруссии в Союзное государство приведет к отставке президента Братской республики Александра Лукашенко, предрекают эксперты. Даже если Батька усидит в кресле главы государства, то его возможности будут сильно ограничены.
Интеграция России и Белоруссии в Союзное государство приведет к отставке президента Братской республики Александра Лукашенко, предрекают эксперты. Даже если Батька усидит в кресле главы государства, то его возможности будут сильно ограничены.
Построение Союзного государства фактически приведет к
поглощению Белоруссии Россией, полагает доктор политических наук Павел Усов.
"Это приведет к ограничению собственной политической свободы Лукашенко, а,
возможно, и к потере власти", – сказал эксперт в интервью изданию
"Белорусский партизан".
Очевидно, что Москва и Минск пока не могут согласовать
условия интеграции. Неоднократные встречи Александра Лукашенко с Владимиром
Путиным результата, видимо, не дали.
По мнению Усова, стороны вряд ли смогут прийти к единому
мнению. А дальнейшее строительство Союзного государства будет зависеть прежде
всего от степени давления на Лукашенко со стороны Кремля, уверен эксперт.
Весенний раунд переговоров к результату не привел -
руководство двух-стран взяло тайм-аут до осени. На недавней встрече с
премьер-министром России Дмитрием Медведевым Лукашенко объявил, что следующая
их встреча с Путиным состоится через несколько месяцев на Валааме.
Воспользуется ли Батька временной передышкой? за
последние пять лет не сделал ничего для укрепления суверенитета страны, и
предстоящие несколько месяцев вряд ли что-то изменят, полагает Усов.
"Хождение Лукашенко в Москву или Валаам вряд ли улучшат
положение Беларуси. Наоборот, "паломничества" белорусского президента, его
метания показывают его беспомощность, слабость и безволие, и жесткость позиции
Кремля", – цитирует эксперты издание UDF.by.
Лукашенко находится у власти уже 25 лет и, по мнению наблюдателей,
начинает терять хватку. То он эмоционально ведет себя на встречах с российским
лидером, то оказывается в центре международного политического скандала.
Так, серьезные претензии к Батьке выдвинули в Израиле.
Министр спорта и культуры страны Мири Регев обрушился на с критикой
из-за ролика про Израиль на II Европейских играх в Минске. Организаторы
соревнований показали ближневосточное государство без двух регионов, которые
Тель-Авив считает своими территориями. Министр намерен подать жалобу в
международные инстанции.