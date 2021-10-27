27 октября православные верующие вспоминают христианскую святую Параскеву Сербскую, которая прославивилась своим аскетизмом.

27 октября православные верующие вспоминают христианскую святую Параскеву Сербскую, которая прославивилась своим аскетизмом.27 октября 2021 года верующие отмечают церковный праздник и вспоминают хранительницу женских традиций и народную целительницу Параскеву Сербскую.Жила Параскева в X веке недалеко от Константинополя. После смерти родителей она все свое наследство раздала бедным и переехала в город, став монахиней. Позже Праскева ушла из монастыря и стала жить отшельницей в Иорданской долине. Святые мощи Праскевы сделали много чудес.В народе церковный праздник 27 октября называют Параскевой-трепальницей, потому что с этого дня женщины начинали мять и трепать лен. Стирать в этот день нельзя, а шить можно.Если этот православный праздник выпадал на пятницу, Праскеве молились беременные женины о легких родах и здоровье малыша.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 27 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДАнельзя смеяться и веселиться. Кто смеется на Праскеву, тот в старости много плачет, гласит народная приметанельзя работать в поле и огородев этот православный праздник нельзя убираться в доме и делать грязную работу. Иначе привлечешь неприятности в дом и навлечешь болезни на семью.нельзя садиться за прялку, но шить можноПРИМЕТЫ НА 27 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДАЕсли на улице грязно и сыро, значит через четыре недели придет зима. Усеянное сияющими звездами небо 27 октября говорит о плодородии и урожае в грядущем году. Если на дворе наперебой кричат вороны, жди оттепели.Праздник 27 октября называют в народе также Праскевой Грязнихой, так как в этот день на улице как правило грязь и ненастная погода.