При взлете с территории аэропорта в селе Богучаны на берегу реки Ангара в южной части Красноярского края произошел инцидент с вертолетом. Аппарат зацепил здание, передает . Как рассказали ..

При взлете с территории аэропорта в селе Богучаны на берегу реки Ангара в южной части Красноярского края произошел инцидент с вертолетом. Аппарат зацепил здание, передает . Как рассказали местные экстренные службы, это случилось во время подготовки к поднятию в воздух. Сообщается, что обошлось без пострадавших.