В правительстве Норвегии серьезно обеспокоены тем фактом, что компанию, собирающую двигатели для главного норвежского шпионского корабля, может выкупить российская компания.

В правительстве Норвегии серьезно обеспокоены тем фактом, что компанию, собирающую двигатели для главного норвежского шпионского корабля, может выкупить российская компания.Предупреждение пришло на почтовый ящик премьер-министра Эрны Сульберг. Аналогичное письмо получила газета Bergens Tidende. Отправитель предупредил, что завод Bergen Engines, который также занимался и обслуживанием кораблей береговой охраны, может перейти в собственность русских.Если эти данные будут официально подтверждены, то депутатам стортинга стоит задуматься о безопасности Норвегии, уверены журналисты. Примечательно, что высокотехнологичный корабль-шпион «Марьята» принадлежит разведывательной службе и следит за российской активностью в Баренцевом море.«Bergen Engines делает двигатели для кораблей, которые играют ключевую роль в безопасности страны. Очень важно, чтобы эта информация не попала не в те руки», — считает депутат от Рабочей партии Йетте Кристенсен. Министр обороны Франк Бакке-Йенсен, в свою очередь, пообещал провести проверку.Независимый политический аналитик Алексей Филиппов обратил внимание, что Норвегия действует в лучших традициях своих «старших товарищей» из-за океана.«Неудивительно, что именно Норвегия вслед за США стала видеть «российскую угрозу» абсолютно во всем. Осло регулярно выражает обеспокоенность в связи с любыми учениями ВМФ РФ в Баренцевом море», – заметил специалист.Филиппов рассказал, как отношение к России в Норвегии будет меняться в дальнейшем. При этом он подчеркнул, что местное население вряд ли будет поддаваться влиянию антироссийских настроений у политиков.«Скоро они будут искать у себя в стране «ЧВК Вагнера», выдавать Штатам российских граждан и усиливать русофобскую риторику среди местных политиков. Однако здравомыслящие люди вряд ли поддадутся на слитые Вашингтоном методички по противодействию России. Потому что это очевидные нападки, за которыми не стоит никакой доказательной базы», – резюмировал эксперт