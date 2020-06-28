Названы самые востребованные компании-партнеры программы Миллион призов. Чаще всего победители розыгрышей предпочитают выбирать подарки Московского метрополитена, магазинов Детский мир, Дикси и сети социальных аптек Столички.

Названы самые востребованные компании-партнеры программы "Миллион призов". Чаще всего победители розыгрышей предпочитают выбирать подарки Московского метрополитена, магазинов "Детский мир", "Дикси" и сети социальных аптек "Столички".Программа "Миллион призов" подошла к концу. Состоялось три розыгрыша более 791 тысячи выигрышных кодов. Победителями стали свыше 146 тысяч человек.Счастливчики могут обменять коды на скидки и бонусы в кафе, ресторанах, крупных торговых сетях, а также на различные городские поощрения.К примеру, выигранные баллы можно обменять на пополнение транспортной карты "Тройка" для проезда на метрополитене и наземном транспорте столицы. А с 29 июня победители получат возможность направить выигрыш на благотворительные цели.Всего участникам голосования доступны два миллиона призов. Их номинал – от одной до четырех тысяч баллов. Один призовой балл – один рубль.Программа "Миллион призов" организованы правительством Москвы и столичной торгово-промышленной палатой. Участвовать может любой горожанин, внесенный в список участников голосования по поправкам к Конституции.Победители столичной программы «Миллион призов» смогут воспользоваться призовыми сертификатами до 31 декабря 2020 года. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель проекта «Активный гражданин» Александр Пищелко.— Москва 24 (@infomoscow24)Победители определяются случайно с помощью специального программного обеспечения. Призовой фонд нассчитывает два миллиона призов номиналом одна, две, три и четыре тысячи призовых баллов.