Собрали главные события дня в одном материале.

Утро вторника встретило владимирцев новой воздушной тревогой. Беспилотник влетел в квартиру многоэтажки, обошлось без жертв. А тем временем регион продолжает штормить от топливного дефицита, коммунальщики ускоряют ремонт теплосетей, а Росрыболовство подсчитывает масштабы экологической катастрофы на Клязьме. Собрали главные события дня в одном материале. Подробновсти на vlad.aif.ru.Ночная атака: БПЛА попал в квартиру жилого дома во ВладимиреСегодня, 21 июля, в 05:10 РСЧС Владимирской области объявила угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Спустя считанные минуты стало известно: один из дронов влетел в квартиру многоквартирного жилого дома во Владимире.Как сообщил губернатор Александр Авдеев, на момент попадания жильцов в квартире не было, что позволило избежать человеческих жертв. По предварительным данным, пострадавших нет.Возникший пожар был оперативно локализован на площади около 25 квадратных метров, открытое горение ликвидировано. На месте работают оперативные службы, проводится эвакуация жителей подъезда.Спасатели вновь напоминают: при объявлении режима опасности атаки БПЛА необходимо оставаться в помещении, не подходить к окнам, а при нахождении на улице — укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Категорически запрещена фото- и видеосъемка беспилотников и работы ПВО.Погода: переменная облачность, кратковременные грозы и до +29По данным регионального МЧС, опасных метеорологических явлений на 21 июля не прогнозируется. Синоптики обещают переменную облачность: ночью — без осадков, днём местами возможны кратковременные дожди с грозами.Ветер юго-западный, 3–8 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью составила +13... +18 °С, а днём столбики термометров поднимутся до комфортных +24... +29 °С.Топливный вопрос: рост цен и очереди на АЗСНа владимирских АЗС сохраняются очереди и лимиты на отпуск топлива в одни руки. Эксперты связывают дефицит с сезонным спросом и сокращением предложения из-за ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать возможные перебои с наличием топлива на отдельных заправках.Экологическое ЧП: больше 8,5 тысячи мертвых рыб в КлязьмеТем временем регион пытается осмыслить масштаб экологической катастрофы на реке Клязьме. Выездная проверка Росрыболовства зафиксировала гибель более 8 500 особей рыбы в черте Владимира. Среди погибших — густера, плотва, лещ, щука и даже краснокнижная стерлядь.Лабораторные пробы воды показали многократное превышение предельно допустимых концентраций по нефтепродуктам, железу, свинцу и цинку. Основная версия произошедшего — несанкционированный слив промышленных отходов. Следственные органы и природоохранная прокуратура уже подключились к разбирательству.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .