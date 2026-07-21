Губернатор сообщил о завершении работ оперативных служб на месте падения БПЛА в жилой дом. Люди возвращаются в свои квартиры. Пострадавших нет. Напомним, сегодня, 21 июля, ранним утром

Губернатор сообщил о завершении работ оперативных служб на месте падения БПЛА в жилой дом. Люди возвращаются в свои квартиры. Пострадавших нет. Напомним, сегодня, 21 июля, ранним утром загорелась квартира в одном из домов во Владимире из-за прилёта БПЛА. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Жильцов на тот момент дома не было. Предстоит оценка имущественного ущерба.