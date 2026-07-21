Участники проекта «Сохраняя традиции» освоили работу с эко-материалами.

В областном центре завершился творческий проект по созданию ангелов-оберегов, проходивший под кураторством художницы Марии Душейко. Освоение редкого ремесла сплотило за общим делом несколько поколений владимирцев — детей, их родителей, дедушек и бабушек.Это направление представляет собой современное переосмысление классического промысла. Применяя экологичные материалы и защитные составы, горожане изготовили долговечные сувениры и приобщились к культурному наследию родного края.Мастер-классы провели в рамках программы «Сохраняя традиции» силами АНО «Приоритеты» за счет гранта от мэрии Владимира. Приятно, что подобные инициативы находят живой отклик у жителей.