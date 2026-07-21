21 июля, в день Казанской иконы Божией Матери, состоится крестный ход. Его протяжённость составит почти 4 километра. Он начнётся в 18.00, из Свято-Троицкого храма в селе Патакино Камешковского

21 июля, в день Казанской иконы Божией Матери, состоится крестный ход. Его протяжённость составит почти 4 километра. Он начнётся в 18.00, из Свято-Троицкого храма в селе Патакино Камешковского округа и завершится возле часовни в деревне Высоково. Участие может принять любой желающий. В этом году он пройдёт уже в восьмой раз после начала возрождения Свято-Троицкого храма