Пострадавших нет.

Оперативные службы практически завершили работу на месте попадания беспилотника в жилой многоквартирный дом во Владимире. Спасатели и специалисты провели все необходимые проверки безопасности, благодаря чему эвакуированные ранее граждане уже начали возвращаться в свои квартиры. В результате инцидента никто из людей не пострадал.В ближайшее время экспертные комиссии приступят к оценке нанесенного имущественного ущерба. Власти Владимирской области и администрация города пообещали оказать всестороннюю поддержку пострадавшим жильцам и помочь в восстановлении поврежденных помещений.Жителей региона настоятельно призывают соблюдать правила информационной безопасности. Категорически запрещено размещать в социальных сетях, чатах и комментариях точный адрес происшествия, публиковать фотографии, видеозаписи или детально описывать атаку. Распространение подобных сведений помогает противнику, а за публикацию таких материалов предусмотрена установленная законом ответственность.