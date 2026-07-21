Пострадавших нет.

Во Владимире зафиксировано падение беспилотного летательного аппарата в квартиру на одном из верхних этажей многоэтажного жилого дома.На момент происшествия внутри пострадавшего помещения никого не было, благодаря чему, по предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.Сейчас на месте ЧП работают все оперативные ведомства города, сотрудники МЧС проводят экстренную эвакуацию жильцов из здания. Возникший в результате удара БПЛА пожар оперативно локализовали на площади двадцать пять квадратных метров, открытое горение в квартире к настоящему моменту полностью ликвидировано.