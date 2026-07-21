В нашем регионе увеличилась доля выпускников, которые выбирают ЕГЭ по профильной математике и физике. По числу высших результатов они вдвое обошли гуманитарные дисциплины. Физика, химия и

В нашем регионе увеличилась доля выпускников, которые выбирают ЕГЭ по профильной математике и физике. По числу высших результатов они вдвое обошли гуманитарные дисциплины. Физика, химия и профильная математика в сумме принесли региону 27 стобалльных работ, обогнав историю, литературу и обществознание – у них в сумме 12. Результаты ЕГЭ в области свидетельствуют о «технологическом сдвиге» в