Сегодня утром во Владимире снова случился прилет беспилотного летательного аппарата в квартиру на одном из верхних этажей многоквартирного дома. По предварительной информации, обошлось

Сегодня утром во Владимире снова случился прилет беспилотного летательного аппарата в квартиру на одном из верхних этажей многоквартирного дома. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, так как в момент происшествия жильцов в квартире не было. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в своих соцсетях. После попадания БПЛА возник пожар на площади 25 кв.м. Оперативные службы