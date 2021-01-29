Политолог Валерий Карбалевич прокомментировал перемены в заявлениях и поведении президента Белоруссии. По его словам, Александр Лукашенко пришел к выводу, что смог задушить протесты.

Политолог Валерий Карбалевич прокомментировал перемены в заявлениях и поведении президента Белоруссии. По его словам, Александр Лукашенко пришел к выводу, что смог задушить протесты.Белорусский лидер на днях заявил, что объявит политическую амнистию, если ему покажут хотя бы одного политзаключенного в республике. При этом в октябре прошлого года Александр Лукашенко лично встречался с политзаключенными в СИЗО и даже отпустил некоторых на свободу.Изменения в риторике президента прокомментировал эксперт Валерий Карбалевич. По его словам, осенью в стране шли массовые протесты, на улицы выходили сотни людей, а Москва требовала от него решить проблему. Сегодня же ситуация другая.Лукашенко пришел к выводу, что одержал победу над протестующими, и демонстрации больше не повторятся. Глава страны уверен: сегодня он может делать со страной все, что захочет. "Отсюда перемены в настроениях, планах", – подчеркнул Карбалевич.По данным "Белорусской газеты", в ближайшие два месяца будут внесены изменения в Уголовный и Административный кодексы республики. всерьез намерен разобраться со всеми инакомыслящими и недовольными в стране."Формируется политический режим, который будет более жестоким, чем тот, который был до выборов", – подчеркнул Карбалевич.