Анастасия Заворотнюк, как известно, уже долгое время борется со страшным недугом.

Анастасия Заворотнюк, как известно, уже долгое время борется со страшным недугом.Безусловно, онкология не могла не отразиться на близких звезды сериала "Моя прекрасная няня". Сначала семья скрывала болезнь от широкой публике, но потом дочь Анастасии Заворотнюк стала время от времени рассказывать подписчикам о состоянии знаменитой мамы.Нельзя не отметить, что страшное заболевание истерзало не только звезду "Моей прекрасной няни", но и наследницу Анну, с которой она всегда была в тесных отношения. Тем не менее, девушка живет дальше и не ставит на себе крест. Так. накануне она отправилась с подругой в Петербург. Туристкам явно повезло с погодой: под палящим солнцем они прокатились на катере по рекам и каналам Северной столицы.В своем микроблоге дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала снимок, на котором запечатлела два бокала, а на фоне поставила трогательную песню."Ты Венера, я – Юпитер. Ты – Москва, я – Питер. Люди, помогите дышать", – вопит о спасении исполнитель песни.Судя по всему, для Анны Заворотнюк эта композиция имеет особый смысл и она, образно говоря, тоже вопит о спасении. Только, не ясно о каком, потому что только девушка знает, что у нее на душе. Вполне возможно, что эта песня навеивает дочери Анастасии Заворотнюк некие любовные переживания.