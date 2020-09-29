В этом учебном году в «Лицее» можно не только готовиться к экзаменам и изучать школьные предметы, но и заниматься саморазвитием.

Образовательный онлайн-сервис «Ростелеком. Лицей» представляет новые развивающие курсы для школьников. В этом учебном году в «Лицее» можно не только готовиться к экзаменам и изучать школьные предметы, но и заниматься саморазвитием.В дополнение к школьной программе в «Лицее» есть множество полезных развивающих онлайн-курсов. На страничках раздела «Развитие» школьники узнают о современных цифровых технологиях, научатся формировать здоровые привычки, смогут развить логику, память и креативность, речевые навыки, изучат английский язык и основы финансовой грамотности.«Лицей» совместно с партнером Naooka предлагает ученикам начальной школы (1–4 классы) пройти увлекательный курс о том, как проводить простые и безопасные химические эксперименты дома. Эти уроки нужно не просто смотреть, а повторять вместе с учителем — ведь эксперимент как игровая форма обучения делает ребенка непосредственным участником событий и позволяет понять окружающий мир, а также лучше усвоить новый материал.Учеников старших классов может заинтересовать курс по маркетингу, который разработали эксперты «Ростелекома». Слушатели получат системные знания о классической теории маркетинга, а также новых современных методиках и инструментах продвижения продуктов и услуг. Этот ознакомительный курс подскажет, как дальше развиваться в этом направлении.Развивающие курсы будут интересны и родителям, например, «Основы финансовой грамотности» можно проходить вместе с детьми. Он поможет разобраться, как работает финансовая система, зачем нужны банки и как правильно распоряжаться деньгами.Весь образовательный и развивающий контент доступен в «Лицее» по подписке за 199 рублей в месяц. Подробности по ссылке.* * *ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV.Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.