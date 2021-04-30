Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил об одобрении вакцины Спутник V в Турции в рамках ускоренной процедуры. Препарат позволит спасти большое число жизней и сформировать долгосрочный иммунитет у населения.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил об одобрении вакцины "Спутник V" в Турции в рамках ускоренной процедуры. Препарат позволит спасти большое число жизней и сформировать долгосрочный иммунитет у населения.Турция стала 63-й страной, где одобрено применение российской вакцины. В РФПИ поприветствовали решение минздрава республики.Глава фонда Кирилл Дмитриев напомнил, что "Спутник V" используется в десятках странах. Пост-вакционные исследования показали, что это самый безопасный и эффективный препарат против коронавируса, подчеркнул он."Применение вакцины в Турции позволит спасти множество жизней, предотвратить распространение вируса, сформировать долгосрочный иммунитет у населения и поможет скорее вернуться к нормальной жизни», – добавил Дмитриев.Ранее РФПИ договорился с турецкой фармацевтической компанией Viscoran İlaç о сотрудничестве в производстве "Спутник V". Выпуск планируется начать на нескольких предприятиях в ближайшие месяцы."Спутник V" – первая в мире вакцина от коронавируса. По результатам исследований эффективность препарата составила 97,6%.Вакцина создана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Безопасность и эффективность платформы подтверждена более чем 250 исследованиями.Ранее о результатах использования "Спутник V" в Венгрии. Российская разработка показала лучшие результаты по безопасности и эффективности по сравнению с другими применяющимися в стране препаратами – AstraZeneca, SinoPharm, Moderna и Pfizer/BioNTech.